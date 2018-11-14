13:56 14.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кабмин утвердил порядок задержания авто

Кабинет министров Украины в среду, 14 ноября, на заседании утвердил порядок временного задержания транспортных средств инспекторами по парковке.

Кабмин утвердил порядок задержания авто

Согласно принятому документу, инспекторы по парковке будут задерживать и доставлять автомобили эвакуаторами на специальные стоянки, если транспорт существенно мешает дорожному движению или его безопасности. Для этого инспектор будет лично вызывать эвакуатор, затем в присутствии двух понятых и водителя эвакуатора составлять акт осмотра и временного задержания авто.

В акте будет указана дата, время и место задержания, данные инспектора, тип, марка, номерной знак автомобиля, визуальные недостатки, данные предприятий, осуществляющих перемещение и хранение транспорта, адрес площадки, на которой будет храниться авто. При этом инспектор обязательно должен сфотографировать или снять на видео расположение транспорта.

Вместе с тем если водитель транспортного средства оказался на месте и может устранить нарушения, транспорт не задерживается, а выносится лишь постановление об административном нарушении.

Доставив транспорт на площадку инспектор должен сообщить об этом полиции, а также разместить информацию о задержании на сайте органа исполнительной власти и направить сообщение на мобильный номер и электронную почту, указанную лицом при регистрации транспорта.

Вернуть свою машину владелец может оплатив админштраф, стоимости доставки и хранения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине с 27 сентября вступили в силу новые правила парковки автомобилей.


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