Известный кутюрье отказался от натурального меха

Об этом сообщил глава модного дома Жан-Поль Готье во время ток-шоу на телеканале Canal+.

Отмечается, что это достаточно смелый шаг для политики бренда. Дизайнер отметил, что убийство животных ради шерсти является абсолютно прискорбным и недопустимы». Однако до сих пор неизвестно, распространяется ли данное решение бренда на использование натуральной кожи.

В свою очередь, Мими Бекечи, директор международных программ "Люди за этичное обращение с животными" прокомментировала, что Жан-Поль принял такое решение после давления со стороны правозащитной организации. Также она считает, что дизайнер отказался от использования натурального меха ради своей же финансовой выгоды: сегодня многие люди отказываются носить все, что связано с убийствами животных.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", модель Адриана Лима заявила о своем уходе из рядов ангелов Victoria Secret.