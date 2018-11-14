Городская больница Смелы приостановила госпитализацию пациентов

Со вторника, 13 ноября, в связи с тем, что в городе до сих пор нет отопления, а температура в помещениях больницы снизилась до семи градусов тепла, больница приостанавливает прием пациентов. Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, тяжелых больных разместили в наиболее защищенных помещениях отделений, пациентов обеспечили одеялами, а помещение - достаточным количеством электрообогревателей.

В то же время, в больнице начала срабатывать защитная автоматика из-за перегрузки электросети.

Управление здравоохранения Черкасской области решило временно приостановить госпитализацию пациентов в Смелянскую городскую больницу и развернуть дополнительные 100 коек терапевтического и неврологического профиля на базе КЗ "Смелянская городская больница имени Тараса Шевченко" Смелянского городского совета.

Напомним, Смеле из-за отсутствия тепла введут чрезвычайное положение. Отопительный сезон в городе не начали из-за долгов перед поставщиками газа.

Как сообщал УРА-Информ, жители города Смелы Черкасской области, где накануне было принято решение о введении чрезвычайного положения из-за отсутствия отопления обещают перекрыть дорогу. Об этом сообщил городской голова города Алексей Цыбко во время общения с журналистами. По его словам, он лично будет собирать людей, будет перекрывать дороги и ждать реакции от Кабинета министров. Нам ничего другого не остается, - заявил он, добавив, что в настоящее время для возобновления теплоснабжения в городе рассматривается возможность привлечения кредита для возвращения задолженности перед "Нафтогазом".