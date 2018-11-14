18:55 14.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Олег Сенцов получил премию Платформы европейской памяти и совести – ФОТО

Незаконно осужденный в РФ политзаключенный Олег Сенцов получил премию Платформы европейской памяти и совести. Об этом сообщил посол Украины в Словении Михаил Бродович в Twitter, который забрал трофей вместо режиссера.

Олег Сенцов получил премию Платформы европейской памяти и совести – ФОТО

Как отмечается, награду вручили на международной конференции "Темная сторона луны" в Любляне. 

По словам Бродовича, очень трудно заставить Российскую Федерацию уважать права и свободы человека. Демократическое и правовое общество не должно и не может стоять в стороне от этой проблемы современности, подчеркнул он.

Вместе с тем посол заверил, что награду в ближайшее время передадут родственникам Олега Сенцова в Украине.

Платформа европейской памяти и совести - это международный проект, призванный исследовать деятельность и преступления тоталитарных режимов в Европе в XX веке и не допустить восстановления тоталитаризма в Европе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан поведала, что в ее брата отказывают органы и сейчас он находится в реанимации больницы Лабытнанги. 


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