Олег Сенцов получил премию Платформы европейской памяти и совести – ФОТО

Как отмечается, награду вручили на международной конференции "Темная сторона луны" в Любляне.

По словам Бродовича, очень трудно заставить Российскую Федерацию уважать права и свободы человека. Демократическое и правовое общество не должно и не может стоять в стороне от этой проблемы современности, подчеркнул он.

Вместе с тем посол заверил, что награду в ближайшее время передадут родственникам Олега Сенцова в Украине.

Платформа европейской памяти и совести - это международный проект, призванный исследовать деятельность и преступления тоталитарных режимов в Европе в XX веке и не допустить восстановления тоталитаризма в Европе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан поведала, что в ее брата отказывают органы и сейчас он находится в реанимации больницы Лабытнанги.