Водители "евроблях" грозят протестами по всей Украине

По данным Аutoconsulting, митинг состоится в следующий вторник, 20 ноября.

Отметим, что водители "евроблях" с помощью акциий протеста во всех регионах украинского государства надеются оказать давление на депутатов с целью отмены принятых 8 ноября законов №№ 8487 и 8488. В свою очередь механизм такой отмены владельцы автомобилей с иностранной регистрацией видят через постановление Верховной Рады Украины.

В настоящее время план протестных акций "евробляхеры" не озвучивают.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ивано-Франковске неподалеку от таможенного поста, 12 ноября, возмущенные водители авто с иностранной регистрацией устроили протест из-за таможеных платежек.