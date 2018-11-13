14:52 13.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Водители "евроблях" грозят протестами по всей Украине

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией планируют провести очередную акцию протеста. Об этом сообщается на странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook. 

Водители

По данным Аutoconsulting, митинг состоится в следующий вторник, 20 ноября. 

Отметим, что водители "евроблях" с помощью акциий протеста во всех регионах украинского государства надеются оказать давление на депутатов с целью отмены принятых 8 ноября законов №№ 8487 и 8488. В свою очередь механизм такой отмены владельцы автомобилей с иностранной регистрацией видят через постановление Верховной Рады Украины.

В настоящее время план протестных акций "евробляхеры" не озвучивают.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ивано-Франковске неподалеку от таможенного поста, 12 ноября, возмущенные водители авто с иностранной регистрацией устроили протест из-за таможеных платежек.


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