Водители "евроблях" грозят протестами по всей Украине

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией планируют провести очередную акцию протеста. Об этом сообщается на странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook.
По данным Аutoconsulting, митинг состоится в следующий вторник, 20 ноября.
Отметим, что водители "евроблях" с помощью акциий протеста во всех регионах украинского государства надеются оказать давление на депутатов с целью отмены принятых 8 ноября законов №№ 8487 и 8488. В свою очередь механизм такой отмены владельцы автомобилей с иностранной регистрацией видят через постановление Верховной Рады Украины.
В настоящее время план протестных акций "евробляхеры" не озвучивают.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Ивано-Франковске неподалеку от таможенного поста, 12 ноября, возмущенные водители авто с иностранной регистрацией устроили протест из-за таможеных платежек.