11:19 13.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кировоградской области был обнаружен беспилотник

В понедельник, 12 ноября, неподалеку от склада боеприпасов в Кировоградской области был зафиксирован беспилотник. Об этом сообщает страница Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В Кировоградской области был обнаружен беспилотник

Средства радиоэлектронной защиты зафиксировали сигнал неустановленного беспилотного летательного аппарата.

В сообщении говорится, что в результате инцидента на военном арсенале усилили меры безопасности. Также проведена проверка на наличие посторонних предметов на объекте.

О происшествии уже доложили в СБУ и представителям нацполиции в Кировоградской области.

Стоит отметить, что в Украине за последние три года при странных обстоятельствах сгорели четыре склада боеприпасов ВСУ: в Сватово (Луганская область), Балаклее (Харьковская область), Калиновке (Винницкая область), а также вблизи Ични (Черниговская область). В большинстве случаев подозревают диверсии и отмечают наличие гулов, похожих на шум беспилотника.

В начале ноября генштаб ВСУ также заявлял о обезвреженном беспилотнике неизвестного происхождения вблизи одного из военных арсеналов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", недавно прокуратура назвала причину взрывов на арсенале в Ичне. Взрывы на складах с боеприпасами под Ичней Черниговской области произошли в результате диверсии.


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