06:30 13.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100207748:Polishuk

В Украину идет похолодание, во вторник еще без осадков

Во вторник, 13 ноября, погоду без осадков в Украине будет определять отрог восточного антициклона.

В Украину идет похолодание, во вторник еще без осадков

С северо-востока Европы на большую часть территории Украины, кроме запада, переместится холодный воздух, поэтому температура воздуха снизится, особенно ночью.

Во вторник без осадков, лишь в Донецкой и Луганской областях местами небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 метров на секунду, в восточных и западных областях местами порывы могут достигать 15-18 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 4-9 градусов тепла.

В Киеве сегодня ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура ночью составит 4-6 градусов тепла. Днем будет от 0 до 2 градусов тепла.

В центральных областях во вторник погода будет ясной. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью опустится до минус 2-3 градусов. Днем температура воздуха составит 2-3 градуса тепла.

На западе Украины сегодня сухо и прохладно. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов тепла. Днем потеплеет до 7-10 градусов.

В северных областях без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 2-4 градусов мороза. Днем будет от 0 до 2 градусов тепла.

На востоке страны во вторник осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит около 5 градусов мороза. Днем потеплеет до 1-2 градусов тепла.

На юге Украины сегодня сухая и теплая погода. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем потеплеет до 3-6 градусов тепла.

Народный прогноз: 13 ноября почитается память апостолов от 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. В старину в этот день отмечали Юровую, праздник рыбаков. В народе говорили: Хороший рыбак должен по клеву знать, что рыбу сазаном звать. Наши предки в этот день прислушивались к снегирю: если он свистит - скоро зима будет.


Поделиться
Читайте также:
 
ВСК по расследованию убийства Гандзюк соберется на заседание 15 ноября США обещает новые санкции для России из-за "выборов" на Донбассе Великобритания призвала Россию прекратить атаки на мировую безопасность Нацбанк на вторник вновь укрепил курс гривны
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив