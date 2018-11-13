В Украину идет похолодание, во вторник еще без осадков

С северо-востока Европы на большую часть территории Украины, кроме запада, переместится холодный воздух, поэтому температура воздуха снизится, особенно ночью.

Во вторник без осадков, лишь в Донецкой и Луганской областях местами небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 метров на секунду, в восточных и западных областях местами порывы могут достигать 15-18 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 4-9 градусов тепла.

В Киеве сегодня ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура ночью составит 4-6 градусов тепла. Днем будет от 0 до 2 градусов тепла.

В центральных областях во вторник погода будет ясной. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью опустится до минус 2-3 градусов. Днем температура воздуха составит 2-3 градуса тепла.

На западе Украины сегодня сухо и прохладно. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов тепла. Днем потеплеет до 7-10 градусов.

В северных областях без осадков. Температура воздуха ночью опустится до 2-4 градусов мороза. Днем будет от 0 до 2 градусов тепла.

На востоке страны во вторник осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит около 5 градусов мороза. Днем потеплеет до 1-2 градусов тепла.

На юге Украины сегодня сухая и теплая погода. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса. Днем потеплеет до 3-6 градусов тепла.

Народный прогноз: 13 ноября почитается память апостолов от 70-ти: Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и Аристовула. В старину в этот день отмечали Юровую, праздник рыбаков. В народе говорили: Хороший рыбак должен по клеву знать, что рыбу сазаном звать. Наши предки в этот день прислушивались к снегирю: если он свистит - скоро зима будет.