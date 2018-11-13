11:57 13.11.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине выдали первую лицензию на продажу марихуаны

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля над наркотиками выдала первую лицензию на импорт высококачественного каннабидиол-сырья, экстрактов и концентратов. А также готовых КБС-продуктов, обработку КБД и оптовую продажу готовой продукции.

В Украине выдали первую лицензию на продажу марихуаны

Об этом сообщила пресс-служба компании С21 Investments Inc, которая получила разрешение.

На данный момент манда C21 находится в процессе подачи заявки на получение дополнительных лицензий, в том числе на выращивание конопли. C21 Investments Inc. культивирует, обрабатывает и распространяет продукты с каннабиса в США. Компания владеет площадями, на которых выращивается конопля в штате Орегон.

К слову, КБС-экстракты и продукты с минимальным содержанием тетрагидроканнабинола являются законными во многих странах Европейского Союза. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Великобритании с 1 ноября разрешена покупка и употребление марихуаны в медицинских целях. В частности, приобрести марихуану можно исключительно по рецепту. Выписывать такие рецепты могут только определенные специалисты, в строго определенных случаях, когда другие лекарства неэффективны.


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