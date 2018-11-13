09:37 13.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одесской области полиция освободила из трудового "рабства" 94 человека

Полиция раскрыла этичную межрегиональную преступную группировку, которая занималась трудовой эксплуатацией людей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В Одесской области полиция освободила из трудового

По данным полиции, задержаны 13 членов преступной группировки, организованной семейной парой. Гражданин Грузии и гражданка Украины, проживающие в Одесской области, организовали там сельскохозяйственное предприятие. На протяжении нескольких лет, на них бесплатно работали приблизительно 100 человек.

В ходе обыска, полицией были изъяты несколько миллионов гривен наличными, а также две элитные иномарки - Mercedes и BMW.

По ловам Сергея Князева, главы Нацполиции, людей заманивали на работу специальные рекрутеры. Они искали людей, предпочтительно, на вокзалах, подыскивая социально незащищенных граждан. Людям предлагали работу со стабильным окладом в 450-500 гривен в вдень, а также обещали обеспечить жильем.

Он также добавил, что жертв «отбирали» в 22 областях Украины, за каждого приведенного человека вербовщики получали по 500 гривен. У пострадавших сразу же отбирали телефоны п документы, заставив работать в поле. Несогласных избивали.

В данный момент завербованные люди проходят в Киеве медосмотр, двоих риз них оставили в Одессе в больнице. Начато следствие по статье 149 ККУ (Торговля людьми или другая незаконная сделка передаче человека).

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Ивано-Франковской области группа злоумышленников на протяжении двух лет удерживала 32 человека, среди которых были дети, в насильственном трудовом рабстве.


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