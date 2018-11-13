В Нью-Йорке планируют устроить аукцион вещей Фрэнка Синатры

Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома Sotheby’s.

С молотка уйдут самые примечательные вещи из коллекции Синатры и его четвертой жены, вместе с которой он прожил 22 года.

В частности, на аукцион будут выставлены десятки личных писем, аксессуаров и картин, принадлежавших паре. В числе самых заметных лотов — бриллиантовое кольцо в 20 карат, которое Синатра преподнес Барбаре в день их помолвки в 1976 году.

Часть средств, вырученных на аукционе, пойдет на благотворительные нужды детскому лечебно-оздоровительному центру в Ранчо-Мираж (штат Калифорния), который основала Барбара Синатра. Торги, как ожидается, займут несколько дней.

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