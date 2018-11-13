10:54 13.11.2018 | Общество | Новости
100207790:di

В Нью-Йорке планируют устроить аукцион вещей Фрэнка Синатры

Более 200 личных вещей, принадлежавших прославленному американскому певцу Фрэнку Синатре и его супруге Барбаре , будут выставлены на аукцион. Торги состоятся в декабре в Нью-Йорке. 

В Нью-Йорке планируют устроить аукцион вещей Фрэнка Синатры

Об этом сообщила пресс-служба аукционного дома Sotheby’s.

С молотка уйдут самые примечательные вещи из коллекции Синатры и его четвертой жены, вместе с которой он прожил 22 года.

В частности, на аукцион будут выставлены десятки личных писем, аксессуаров и картин, принадлежавших паре. В числе самых заметных лотов — бриллиантовое кольцо в 20 карат, которое Синатра преподнес Барбаре в день их помолвки в 1976 году.

Часть средств, вырученных на аукционе, пойдет на благотворительные нужды детскому лечебно-оздоровительному центру в Ранчо-Мираж (штат Калифорния), который основала Барбара Синатра. Торги, как ожидается, займут несколько дней.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в возрасте 95 лет ушел из жизни основатель вселенной комиксов Marvel Стэн Ли


Поделиться
Читайте также:
 
В Одесской области полиция освободила из трудового "рабства" 94 человека Умер известный советский композитор Знаменитая куртка Майкла Джексона ушла с аукциона На совете ОБСЕ около 40 стран осудили "выборы" на оккупированном Донбассе
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив