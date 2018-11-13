07:29 13.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге запустили четыре котельные "Теплоцентрали"

В Кривом Роге накануне вечером в понедельник, 12 ноября, запустили четыре из шести котельных предприятия "Криворожская теплоцентраль".

В Кривом Роге запустили четыре котельные

Еще одна разогревается, а шестая готовится к запуску. Об этом рассказал народный депутат Константин Павлов после переговоров с представителями предприятия.

По его словам, во вторник вопрос о стабильной поставке газа криворожским тепловикам продолжат решать в Киеве на переговорах с "Нафтогазом Украины".

Павлов также отметил, что одним из условий договоренностей с "Криворожгаз" является немедленное возобновление работы аварийной службы предприятия, которая была приостановлена в понедельник.

В свою очередь депутат Криворожского горсовета Николай Колесник, который присутствовал на переговорах, подтвердил, что сейчас продолжаются технические мероприятия для поставки газа к двум неподключенным котельным, а аварийные бригады коммунальщиков будут помогать работникам "Криворожской теплоцентрали" запускать тепло и ликвидировать аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, жители Кривого Рога в понедельник пришли с акцией протеста под здание офиса " Криворожгаза" и подожгли шины перед входом, требуя не препятствовать запуску котельных "Криворожской теплоцентрали".

В понедельник без тепла оставалось около половины Кривого Рога, в части садов и школ пришлось ввести каникулы.


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