В Кривом Роге запустили четыре котельные "Теплоцентрали"

Еще одна разогревается, а шестая готовится к запуску. Об этом рассказал народный депутат Константин Павлов после переговоров с представителями предприятия.

По его словам, во вторник вопрос о стабильной поставке газа криворожским тепловикам продолжат решать в Киеве на переговорах с "Нафтогазом Украины".

Павлов также отметил, что одним из условий договоренностей с "Криворожгаз" является немедленное возобновление работы аварийной службы предприятия, которая была приостановлена в понедельник.

В свою очередь депутат Криворожского горсовета Николай Колесник, который присутствовал на переговорах, подтвердил, что сейчас продолжаются технические мероприятия для поставки газа к двум неподключенным котельным, а аварийные бригады коммунальщиков будут помогать работникам "Криворожской теплоцентрали" запускать тепло и ликвидировать аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, жители Кривого Рога в понедельник пришли с акцией протеста под здание офиса " Криворожгаза" и подожгли шины перед входом, требуя не препятствовать запуску котельных "Криворожской теплоцентрали".

В понедельник без тепла оставалось около половины Кривого Рога, в части садов и школ пришлось ввести каникулы.