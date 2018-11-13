В Херсоне 13 школ до конца недели ушли на каникулы из-за отсутствия тепла

Они объявлены из-за отсутствия теплоснабжения и продлятся до 17 ноября. Как сообщает пресс-служба городского совета, учреждения дошкольного образования будут работать в обычном режиме, но с установлением обогревательных устройств в игровых и спальных комнатах.

В сообщении также отмечается, что по состоянию на 13 ноября Херсонская ТЭЦ еще не предоставила тепло в учебные заведения города.

Напомним, как сообща УРА-Информ, в Херсоне на сегодняшний день отсутствует теплоснабжение в 31 учебном заведении. Причина - большие долги потребителей АО Херсонская ТЭЦ, в результате чего предприятие не получило лимиты на газ.

Как сообщает в понедельник, 12 ноября, пресс-служба городского управления образования, на данный момент без отопления остаются учебные заведения города, которые обслуживаются Херсонской ТЭЦ, а это школы №4, 7, 28, 29, 31, 32 (младшая школа), 33, 36, 48, 53, Физико-технический лицей, Центр образования молодежи, спецшкола №1. Детские сады: №7, 8, 12, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 56, 67, 73, 75, 85, 87. Учреждения дополнительного образования: Дом детского творчества, Дворец детей и юношества, центр внешкольной работы)", - говорится в сообщении.