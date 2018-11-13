УПЦ МП не будет участвовать в создании автокефальной церкви - ФОТО

Как отмечается, процесс предоставления так называемого томоса об автокефалии является искусственным, а тем более навязанным извне.

Вместе с тем епископы УПЦ МП считают, что он не отражает внутренней церковной необходимости, не принесет реального церковного единства и углубит разделение и усилит конфликты среди народа Украины.

"При таких условиях вступление епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви к этим процессам считаем невозможным", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко отверг предложение встретится с епископами Украинской православной церкви Московского патриархата. Соответствующий прием должен был пройти в Киево-Печерской Лавре.