Украинских правоохранителей отправят на учения в Китай

Группа из 15 специалистов экспертной службы, Нацполиции и Нацгвардий пройдут трехнедельный тренинг в Китае. Программа будет включать курс по уголовному анализу, обеспечения общественной безопасности, а также использование инновационных технологий в деятельности правоохранительных органов и киберпреступности.
Об этом шла речь в ходе встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Господин Ду Веем.
Страны продолжат усиливать сотрудничество, в частности в обмене опытом между полицейскими и гвардейскими подразделениями. Опыт Китая во внедрении высокотехнологичных автоматизированных систем в сфере обеспечения общественного порядка, проведения уголовного анализа и борьбы с киберпреступностью является интересным и важным для Украины.
Кроме этого, стороны обсудили результаты внедрения системы "Безопасный город", которая проводилась при частичной поддержке правительства КНР.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинские вооруженные силы заняли 29 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии проекта Global Firepower.