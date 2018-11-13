Украинских правоохранителей отправят на учения в Китай

Об этом шла речь в ходе встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики Господин Ду Веем.

Страны продолжат усиливать сотрудничество, в частности в обмене опытом между полицейскими и гвардейскими подразделениями. Опыт Китая во внедрении высокотехнологичных автоматизированных систем в сфере обеспечения общественного порядка, проведения уголовного анализа и борьбы с киберпреступностью является интересным и важным для Украины.

Кроме этого, стороны обсудили результаты внедрения системы "Безопасный город", которая проводилась при частичной поддержке правительства КНР.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", украинские вооруженные силы заняли 29 место в рейтинге сильнейших армий мира по версии проекта Global Firepower.