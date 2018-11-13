Соломенский суд оставил на должности замглавы Ощадбанка, подозреваемую в хищении денег

Несмотря на то, что она подозревается детективами Национального антикоррупционного бюро в причастности к хищению 20 миллионов долларов кредита, судья Максим Вишняк принял такое решение.

При этом прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка просил суд отстранить Земцову от должности, поскольку, по мнению прокуратуры, существуют риски ее влияния на свидетелей или других подозреваемых, сокрытие, искажение или уничтожение вещественных доказательств, а также препятствование следствию иным образом.

Однако, выслушав доводы прокурора, суд отказал в удовлетворении ходатайства САП.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, детективы Национального антикоррупционного бюро начали расследование в отношении сотрудников " Ощадбанка" по факту пропажи 156,8 миллиардов долларов и 218,1 тысяч гривен. По информации ведомства, все средства принадлежали компании Quickpace Limited, которую связывают с беглым нардепом Александром Онищенко. При этом в банке добавили, что деньги были якобы перечислены в государственный бюджет. В связи с этим детективы НАБУ допросили должностных лиц банка.