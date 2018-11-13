20:32 13.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Россия отказалась провести внеочередное заседание ТКГ в связи с "выборами" на Донбассе, - Ирина Геращенко

Россия отказалась от проведения внеочередного заседания Трехсторонней контактной группы в связи с так называемыми "выборами" на оккупированной территории Донбасса.

Россия отказалась провести внеочередное заседание ТКГ в связи с

Несмотря на готовность представителей ОБСЕ созвать внеочередное заседание, Россия категорически отказалась от инициативы Украины. Об этом во вторник, 13 ноября, на своей страничке в Facebook сообщила представитель Украины в ТКГ Ирины Геращенко.

По ее словам, российская сторона заявила, что "не видит в ней необходимости". ОБСЕ получило от российских представителей соответствующее письмо, - пояснил народный депутат.

Напомним, Украина направила Российской Федерации и ОБСЕ ноту с предложением провести внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы из-за проведения "выборов" на оккупированном Донбассе.

Как сообщал УРА-Информ, прокуратура Луганской области открыла уголовное дело по факту организации и проведения оккупационной администрацией Российской Федерации очередных выборов на Донбассе.


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