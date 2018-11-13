Для регистрации на ВНО не пустят без ID-карты

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

Соответствующие письма МОН разослало в департаменты образования областных администраций и КГГА .

"Сейчас паспорт впервые оформляется после достижения лицом 14-летнего возраста. Для таких граждан эта админуслуга бесплатное. Для получения ID-карты не позднее, чем через месяц после достижения учеником 14 лет, необходимо обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по зарегистрированному месту жительства , или в центр предоставления административных услуг", - напоминают в Минобразования.

В Министерстве отмечают, что школьникам необходимо своевременное оформить паспорт, ведь его копию нужно подавать в комплекте документов для регистрации на внешнее независимое оценивание. Этот же документ предъявляется участником ВНО для допуска в пункт тестирования.

Подавать другой документ могут только жители оккупированных территорий, иностранцы и лица без гражданства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Министерство науки и образования утвердило новые условия приема на обучение в медицинские университеты в 2019 году.