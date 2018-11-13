04:00 13.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Для регистрации на ВНО не пустят без ID-карты

Школьники, которым исполнилось 14 лет, должны своевременно обратиться для оформления ID-карты, чтобы с новым паспортом зарегистрироваться на ВНО. Министерство образования просит педагогов проинформировать об этом учеников и родителей.

Для регистрации на ВНО не пустят без ID-карты

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

Соответствующие письма МОН  разослало в департаменты образования областных администраций и КГГА .

"Сейчас паспорт впервые оформляется после достижения лицом 14-летнего возраста. Для таких граждан эта админуслуга бесплатное. Для получения ID-карты не позднее, чем через месяц после достижения учеником 14 лет, необходимо обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы по зарегистрированному месту жительства , или в центр предоставления административных услуг", - напоминают в Минобразования.

В Министерстве отмечают, что школьникам необходимо своевременное оформить паспорт, ведь его копию нужно подавать в комплекте документов для регистрации на внешнее независимое оценивание. Этот же документ предъявляется участником ВНО для допуска в пункт тестирования.

Подавать другой документ могут только жители оккупированных территорий, иностранцы и лица без гражданства.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Министерство науки и образования утвердило новые условия приема на обучение в медицинские университеты в 2019 году.


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