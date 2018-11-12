22:15 12.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Жители Смелы пригрозили перекрыть дороги из-за отсутствия отопления

Жители города Смелы Черкасской области, где накануне было принято решение о введении чрезвычайного положения из-за отсутствия отопления обещают перекрыть дорогу.

Жители Смелы пригрозили перекрыть дороги из-за отсутствия отопления

Во вторник, 13 ноября, люди могут выйти на улицу. Об этом сегодня сообщил городской голова города Алексей Цыбко во время общения с журналистами.

По его словам, он лично будет собирать людей, будет перекрывать дороги и ждать реакции от Кабинета министров. Нам ничего другого не остается, - заявил он, добавив, что в настоящее время для возобновления теплоснабжения в городе рассматривается возможность привлечения кредита для возвращения задолженности перед "Нафтогазом".

Нам самое главное сейчас - войти в отопительный сезон", - подытожил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Смелее с понедельника, 12 ноября, введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.


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