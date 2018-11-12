08:59 12.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В воскресенье потерь среди украинских военнослужащих на Донбассе нет

За минувшие сутки воскресенье, 11 ноября, боевики на Донбассе семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

В воскресенье потерь среди украинских военнослужащих на Донбассе нет

Применения вооружения, запрещенного минского соглашениями - не зафиксировано. К счастью, потерь среди украинских военнослужащих нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба операции Объединенных сил, противник обстреливал украинские позиции в районах населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Вильный, Луганское, Тарамчук и Водяное.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, различных систем крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили у Новотошковского. Во время первого обстрела враг применил гранатометы, а во втором случае - вооружения боевых машин пехоты.

С начала текущих суток, противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Старого Айдара".

По данным украинской разведки, два боевика уничтожены, еще двое получили ранения.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции объединенных сил в течение дня воскресенья, 11 ноября, боевики трижды обстреливали позиции украинских военных. К счастью, потерь среди украинских военных сегодня нет.


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