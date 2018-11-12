В Смеле объявили чрезвычайное положение

Все учебные заведения буду закрыты на неопределенное время. Соответствующее решение принял городской совет Смелы из-за отсутствия отопления.

Как сообщили местные власти на сегодняшний день без тепла остались не только жилые дома, но также больницы, детские сады и школы 80-тысячного города.

В сообщении говорится, что причина заключается в невыплате бывшим поставщиком газа многомиллионных долгов компании Энергоинвест.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кривом Роге в школах и детских садах объявлены вынужденные каникулы из-за отсутствия отопления.