04:00 12.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Смеле объявили чрезвычайное положение

В городе Смела Черкасской области якобы с понедельника, 12 ноября, введут чрезвычайное положение.

В Смеле объявили чрезвычайное положение

Все учебные заведения буду закрыты на неопределенное время. Соответствующее решение принял городской совет Смелы из-за отсутствия отопления.

Как сообщили местные власти на сегодняшний день без тепла остались не только жилые дома, но также больницы, детские сады и школы 80-тысячного города.

В сообщении говорится, что причина заключается в невыплате бывшим поставщиком газа многомиллионных долгов компании Энергоинвест.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Кривом Роге в школах и детских садах объявлены вынужденные каникулы из-за отсутствия отопления.


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