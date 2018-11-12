В понедельник в Украине будет сухо и прохладно

Существенных осадков не ожидается, в западной части и северных областях ночью и утром местами туман. Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 метров на секунду, в южных и восточных областях местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит 1-6 градусов тепла, в западных областях 8-13 градусов тепла.

В Киеве сегодня вечером погода прояснится, но до этого момента небо будет покрыто облаками. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем потеплеет до 2-4 градусов.

В западных областях в понедельник без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 5 градуса. Днем потеплеет до 6-13 градусов.

В северных областях без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градусов. Дневная температура воздуха составит 1-6 градусов тепла, в Черниговской и Сумской областях плюс 2 минус 3 градус.

В центральных областях без существенных осадков, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза. Днем будет от 0 до 6 теплых градусов.

В восточных регионах без существенных осадков. Температура воздуха ночью опустится до 2-8 градусов мороза. Днем будет 1- 6 градусов со знаком минус.

В южных областях сегодня сухая и теплая погода. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градусов. Дневная температура воздуха составит 3-9 градусов тепла.

В Крыму сегодня без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 0-5 градусов тепла. Днем потеплеет до 8-13 градусов.

Народный прогноз: 12 ноября отмечается день памяти святого Зиновия, епископа Егейского. Этот день считался птичьим праздником и назывался Зиновий-синичник. Птицы и предсказывали погоду: если синицы массово появлялись около домов - жди больших холодов. Если синичка свистит, то день будет ясный. А если синицы утром пищат, то к ночи мороз ударит.