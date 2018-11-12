23:27 12.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Херсоне без отопления - 31 школа

В Херсоне на сегодняшний день отсутствует теплоснабжение в 31 учебном заведении.

В Херсоне без отопления - 31 школа

Причина - большие долги потребителей АО Херсонская ТЭЦ, в результате чего предприятие не получило лимиты на газ. Как сообщает в понедельник, 12 ноября, пресс-служба городского управления образования, на данный момент без отопления остаются учебные заведения города, которые обслуживаются Херсонской ТЭЦ, а это школы №4, 7, 28, 29, 31, 32 (младшая школа), 33, 36, 48, 53, Физико-технический лицей, Центр образования молодежи, спецшкола №1. Детские сады: №7, 8, 12, 23, 24, 27, 31, 34, 35, 56, 67, 73, 75, 85, 87. Учреждения дополнительного образования: Дом детского творчества, Дворец детей и юношества, центр внешкольной работы)", - говорится в сообщении.

В связи с этим управление образования рекомендовало руководителям учебных заведений сократить уроки и установить в учебных аудиториях обогреватели.

Школьные комиссии должны срочно провести проверку состояния электрооборудования в учреждениях. Участники образовательного процесса в связи с подключением обогревательных устройств должны пройти целевой инструктаж по пожарной безопасности. Дети, которые на время отсутствия теплоснабжения, не будут посещать вышеуказанные школы и сады, будут считаться отсутствующими с уважительных причин, - говористя в заявлении городского совета.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Шепетовке Хмельницкой области приняли решение закрыть школы из-за отсутствия теплоснабжения.

Также сообщалось, что в связи с отсутствием тепла 11 школ в городе Смела Черкасской области приостановили образовательный процесс и перешли на дистанционное обучение.


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