21:15 12.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Черкассах маршрутчики требуют повышения стоимости проезда

В Черкассах второй день подряд водители маршруток не выходят на работу.

В Черкассах маршрутчики требуют повышения стоимости проезда

Из забастовки в городе образовался транспортный коллапс. В понедельник, 12 ноября, на маршрутах работали только коммунальные троллейбусы.

По словам городского головы Анатолия Бондаренко во вторник должно состояться заседание исполкома, на котором будет рассмотрен вопрос о повышении цены на проезд в городском транспорте.

Перевозчики требуют поднять стоимость проезда с четырех до пяти гривен и обвиняют городские власти в задолженности за перевозку льготников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Тернополе жители города провели " арифный майдан" из-за повышения цен на проезд. В результате под давлением активистов власти вернули прежние тарифы.


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