В Черкассах маршрутчики требуют повышения стоимости проезда

В Черкассах второй день подряд водители маршруток не выходят на работу.
Из забастовки в городе образовался транспортный коллапс. В понедельник, 12 ноября, на маршрутах работали только коммунальные троллейбусы.
По словам городского головы Анатолия Бондаренко во вторник должно состояться заседание исполкома, на котором будет рассмотрен вопрос о повышении цены на проезд в городском транспорте.
Перевозчики требуют поднять стоимость проезда с четырех до пяти гривен и обвиняют городские власти в задолженности за перевозку льготников.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Тернополе жители города провели " арифный майдан" из-за повышения цен на проезд. В результате под давлением активистов власти вернули прежние тарифы.