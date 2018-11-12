В Черкассах маршрутчики требуют повышения стоимости проезда

Из забастовки в городе образовался транспортный коллапс. В понедельник, 12 ноября, на маршрутах работали только коммунальные троллейбусы.

По словам городского головы Анатолия Бондаренко во вторник должно состояться заседание исполкома, на котором будет рассмотрен вопрос о повышении цены на проезд в городском транспорте.

Перевозчики требуют поднять стоимость проезда с четырех до пяти гривен и обвиняют городские власти в задолженности за перевозку льготников.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Тернополе жители города провели " арифный майдан" из-за повышения цен на проезд. В результате под давлением активистов власти вернули прежние тарифы.