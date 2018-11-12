Украинские школьники взяли четыре медали на Международной олимпиаде по астрономии

Олимпиада проходила в Пекине и закончилась 11 ноября 2018 года. Учащиеся разных классов, а также студенты из 39 стран показывали свой уровень знаний в профильных дисциплинах. Соревнование проводилось в несколько этапов: теоретический, практический, наблюдение за звездным небом и командный.

Представители Украины везут оттуда две серебряные и две бронзовые медали.

Выпускник харьковского физико-математического лицея №327 Иван Редкокаша и выпускник Львовского физико-математического лицея-интерната ЛНУ им. Франка Назарий Фортуна выиграли серебряные медали.

Бронзу везут ученик 11 класса Львовского физико-математического лицея-интерната ЛНУ им. Франка Павел Гилей и выпускник киевского лицея №142 Максим Рябоконь. Еще один участник от Украины Данил Сагайдак получил от организаторов конкурса почетную грамоту.

Эта олимпиада проводится ежегодно. От каждой страны может поехать не более пяти представителей.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская молодежная сборная завоевала 23 медали на Юношеских Олимпийских играх, которые проходили в аргентинском Буэнос-Айресе. Наибольший зачетный успех наших спортсменов был зафиксирован в акробатике и гимнастике.