09:15 12.11.2018 | Общество | Новости
100207668:di

Учителя Новой Зеландии вышли на забастовку

Учителя Новой Зеландии впервые за 20 лет объявили общенациональную забастовку, которая продлится неделю. Педагоги требуют повышения заработных плат.

Учителя Новой Зеландии вышли на забастовку

Об этом сообщают международные информационные агентства.

Учителя Новой Зеландии утверждают, что правительство предоставило им слишком низкие заработные паты, потому множество вакансий среди педагогов не заполнены, в некоторых школах некому преподавать.

Переговоры между представителями учительского состава и местных властей, которые длились несколько месяцев, не дали позитивных результатов, потому педагоги вышли на общенациональную забастовку.

На данный момент известно, что правительство согласилось увеличить фонд оплаты труда учителей на 86,8 млн долларов США, однако педагоги требуют большей прибавки.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Президент Петр Прошенко назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Новой Зеландии Дмитрия Сеника.


Поделиться
Читайте также:
 
Британия отказалась признать выборы на Донбассе США поддерживают введение миротворцев ООН в ОРДЛО Инфляция в Украине приближается к 10% В воскресенье потерь среди украинских военнослужащих на Донбассе нет
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив