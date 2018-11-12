Учителя Новой Зеландии вышли на забастовку

Об этом сообщают международные информационные агентства.

Учителя Новой Зеландии утверждают, что правительство предоставило им слишком низкие заработные паты, потому множество вакансий среди педагогов не заполнены, в некоторых школах некому преподавать.

Переговоры между представителями учительского состава и местных властей, которые длились несколько месяцев, не дали позитивных результатов, потому педагоги вышли на общенациональную забастовку.

На данный момент известно, что правительство согласилось увеличить фонд оплаты труда учителей на 86,8 млн долларов США, однако педагоги требуют большей прибавки.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Президент Петр Прошенко назначил чрезвычайным и полномочным послом Украины в Новой Зеландии Дмитрия Сеника.