10:59 12.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают об усилении ветра на всей территории Украины

В Украине в понедельник, 12 ноября, в некоторых областях ожидаются усиление порывов ветра.

Синоптики предупреждают об усилении ветра на всей территории Украины

В южных и восточных областях порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуация, ссылаясь на данные

Укргидрометцентра, сегодня на территории Украины осадков не ожидается.

При этом синоптики обещают, что сухая погода удержится в Украине всю эту неделю и даже немного потеплеет.

На следующей неделе в Украине вот этот настоящий синоптический комфорт явно пропадет. Уже с воскресенья с переходом в понедельник ветер усилится до штормовых значений. Он будет выдувать остатки тепла и снижать температуру воздуха сквозняками даже в квартирах, - сообщили синоптики.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник, 12 ноября, погоду Украины будет определять поле повышенного давления. Существенных осадков не ожидается, в западной части и северных областях ночью и утром местами туман. Ветер ожидается юго-восточный, 7-12 метров на секунду, в южных и восточных областях местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 1-6 градусов тепла, в западных областях 8-13 градусов тепла.


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