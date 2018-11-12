Граждане Турции пытались покинуть Украину по поддельным документам

В понедельник, 12 ноября, группа людей с турецким гражданством пыталась пересечь украинскую границу в пункте пропуска Краковец. Во время проверки пограничниками Мостицкого отряда было установлено, что предъявленные поддельные греческие паспорта находились в базе данных Интерпола.

Среди иностранцев было пятеро детей, они оформлялись на посадку в автобус, который следовал в Германию.

Пограничниками были зафиксированы признаки подделки документов. На них не было водяных знаков, а также имелись самовольно прикрепленные листы с установочными данными.

В отношении граждан другой страны были составлены протоколы. Им предъявят обвинения в подделке документов и за попытку незаконного пересечения государственной границы. Продолжается следствие.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине вступил в силу закон о пересечении государственной границы. Теперь за это преступление грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет.