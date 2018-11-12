Опровержение информации о банкротстве "А-БАНК"

В материале приводились отрицательное суждение о надежности Банка, а также говорилось о нарушении права АО "А-БАНКА" на неприкосновенность деловой репутации.

Редакция независимого информационно-аналитического издания "УРА-Информ" сообщает, что разместила указанную новость, взяв ее с другого сайта, поскольку до этого аналогичный материал был размещен в ряде других интернет-СМИ. Вследствие этого, редакция издания опровергает размещенную информацию, подтверждает то, что указанный материал содержал недостоверную информацию, который не соответствует действительности.

В частности, изложенные в статье факты и суждения опровергаются такими объективными данными.

АО "А-БАНК" вошел в Рейтинг устойчивости банков по итогам первого, второго, а также и третьего квартала 2018 от портала "Минфин" - это ежеквартальная оценка деятельности банков на основании информации из официальных и открытых источников. Вместе с тем в рейтинг вошли банки с портфелями розничных депозитов от 1 млрд гривен.

Также, по данным рейтинга https://minfin.com.ua/banks/top/ "АО" А-БАНК "занимает пятую позицию из 22.

На сайте Национального банка Украины в разделе "Статистика / Показатели банковской системы" опубликована официальная информация о показателях деятельности банков, в том числе и по отношению к АО "А-БАНК". Сравнительный анализ указанной информации по параметрам "Показатели финансовой деятельности (Активы банков Украины)" и "Экономические нормативы и лимиты открытой валютной позиции" доказывает, что АО "А-БАНК" занимает достойное место в банковской системе Украины, а показатели деятельности банка находятся в пределах нормативов, установленных Национальным банком Украины.

Редакция "УРА-Информ" приносит свои извинения за размещение неправдивой информации.