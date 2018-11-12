Опровержение информации о банкротстве "А-БАНК"

8 ноября 2018 года интернет-издание "УРА-Информ" в материале "А-БАНК" почти банкрот: если поторопиться, можно еще успеть забрать свои деньги" по ссылке http://ura-inform.com/ru/society/2018/11/08/a-bank-pochti-bankrot-esli-potoropitsja-mozhno-esche-uspet-zabrat-svoi-dengi, первоисточников которого является Новости Украины - From-UA, ошибочно утверждало, что финансовое учреждения готовится объявить о банкротстве.
В материале приводились отрицательное суждение о надежности Банка, а также говорилось о нарушении права АО "А-БАНКА" на неприкосновенность деловой репутации.
Редакция независимого информационно-аналитического издания "УРА-Информ" сообщает, что разместила указанную новость, взяв ее с другого сайта, поскольку до этого аналогичный материал был размещен в ряде других интернет-СМИ. Вследствие этого, редакция издания опровергает размещенную информацию, подтверждает то, что указанный материал содержал недостоверную информацию, который не соответствует действительности.
В частности, изложенные в статье факты и суждения опровергаются такими объективными данными.
АО "А-БАНК" вошел в Рейтинг устойчивости банков по итогам первого, второго, а также и третьего квартала 2018 от портала "Минфин" - это ежеквартальная оценка деятельности банков на основании информации из официальных и открытых источников. Вместе с тем в рейтинг вошли банки с портфелями розничных депозитов от 1 млрд гривен.
Также, по данным рейтинга https://minfin.com.ua/banks/top/ "АО" А-БАНК "занимает пятую позицию из 22.
На сайте Национального банка Украины в разделе "Статистика / Показатели банковской системы" опубликована официальная информация о показателях деятельности банков, в том числе и по отношению к АО "А-БАНК". Сравнительный анализ указанной информации по параметрам "Показатели финансовой деятельности (Активы банков Украины)" и "Экономические нормативы и лимиты открытой валютной позиции" доказывает, что АО "А-БАНК" занимает достойное место в банковской системе Украины, а показатели деятельности банка находятся в пределах нормативов, установленных Национальным банком Украины.
Редакция "УРА-Информ" приносит свои извинения за размещение неправдивой информации.