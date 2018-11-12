На Украину надвигаются снегопады

Согласно данным синоптиков, 14 ноября мокрый снег ожидается в Киевской и Черниговской областях, а в Житомирской и Винницкой областях - мокрый дождь со снегом. На западе страны пройдут дожди, на остальной территории - солнечно и без осадков.

Снег в Украине ожидается и 15 ноября. На большинстве территории страны будет дождливо, а в Киевской, Житомирской, Донецкой, Черниговской, Запорожской областях ожидается мокрый снег с дождем.



Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Украине в понедельник, 12 ноября, в некоторых областях ожидаются усиление порывов ветра.