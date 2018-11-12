Кувейт будет инвестировать в украинскую медицину

Об этом говорили вице-премьер-министр Украины Павел Розенко и министр здравоохранения Кувейта Бесель Хамуд Ас-Сабах во время заседания общей Межправительственной украинско-кувейтской комиссии по вопросам экономического, технического и торгового сотрудничества.

В течение встречи, они обсудили и вопрос про инвестиционные проекты в сфере лечения рака и трансплантации костного мозга. По словам вице-премьер-министра, это наиболее чувствительные вопросы в украинской медицине. За год из госбюджета было потрачено 580 млн гривен на лечение граждан за границей.

Также замминистра здравоохранения Кувейта добавил, что система должна быть максимально эффективной, несмотря на то, сколько денег в нее вкладывает государство.

Стоит отметить, что кувейтская сторона уже запланировала визит в Украину чтобы оценить изменения в стране.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", Крупнейшая нидерландская компания Louis Dreyfus Holding B. V. намерена увеличить инвестиции в Украину. Их планируют направить на развитие сельскохозяйственного рынка.