Как правильно управлять финансами в азартных играх?

Как выбрать валюту для игры?

В начале может показаться, что валюта счета не имеет никакого значения для игрока. На самом все немного иначе. Сегодня большинство игорных заведений в сети предлагают открыть счет в любой из десятков валют и воспользоваться deposit bonus. Среди украинских игроков особенно большим спросом пользуются гривны, доллар, евро и фунты. Получается, игроки, привыкшие делать ставки в нескольких казино, вынужденно сталкиваются с необходимостью создания нескольких электронных кошельков.

Почему же нельзя проводить депозиты и выплаты в одной и той же валюте? Ответ на поверхности: казино, работающее с долларами США, берет определенную комиссию с игрока, вводящего средства на счет в другой валюте. Как результат, после конвертации средств на счету может оказаться меньшая сумма, чем та, которую планировалось внести.

Каким должен быть банкролл?

Не менее важной частью банкролл-менеджмента является грамотное определение самого размера банка. Опытные игроки советуют вносить на счет не более 10% от суммы заработка. С одной стороны, это не очень большая сумма, проиграв которую, кошелек не опустеет. При этом на счету будет достаточно крупная сумма, чтобы развить успех.

Вижу цель, иду к цели

Любитель азарта должен знать, что для успешной игры в казино, нужно четко понимать само ожидание от игры. Вполне адекватно ставить перед собой цель выиграть 300 долларов, рискуя при этом двумя сотнями. А вот надеяться на прибыль в 10 000, внося на счет 50 условных единиц – откровенно глупо и безнадежно. Кроме того, необходимо заранее решить, будете ли играть на популярном слоте Book of Ra deluxe или же на других автоматах, а затем грамотно распределить средства.

Управление банком в онлайн-казино – это настоящее искусство, подвластное очень немногим. Правильный подход банкролл-менеджменту обеспечит высокие шансы на получение прибыли.