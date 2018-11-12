16:56 12.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Адвокаты Балуха готовят иск о его досрочном освобождении

Адвокаты украинского политзаключенного Владимира Балуха готовят ходатайство в суд о его досрочном освобождении. Об этом сообщил архиепископ симферопольский и Крымский владыка Климент.

Адвокаты Балуха готовят иск о его досрочном освобождении

На прошлой неделе владыка Климент вместе с адвокатом украинца Дмитрием Динзе отправились в Керченскую колонию №2, куда Балух был этапирован решением суда. Во время встречи с руководителем колонии они обсудили ситуацию с политзаключенным. По словам начальника исправительного учреждения, сейчас Владимир находится в карантине, но по его поведению нет никаких замечаний со стороны работников колонии.

Церковнослужитель сообщает, что сейчас адвокаты разрабатывают иск по поводу условно-досрочного освобождения Владимира Балуха из-под стражи.

Священнослужитель упомянул, что его полномочия общественного защитника закончились и теперь он имеет доступ к Балуху только как священник. Ожидается суд, который возможно снова назначит его защитником.

Стоит отметить, что во время этапирования в Керченскую колонию, Балух объявил о прекращении 200-дневной голодовки. Его адвокаты сообщают, что в результате протеста у Владимира есть подозрение на язву или панкреатит.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинец Владимир Балух в четверг, 18 октября, прибыл в Керченскую колонию аннексированного Крыма. Он проведет в тюрьме четыре года и 11 месяцев.


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