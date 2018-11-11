03:00 11.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине не осталось университетов с международным признанием - Times

Times опубликовал статистику количества университетов из первых 500 в мире по рейтингу на 2019 год.  

В Украине не осталось университетов с международным признанием - Times

Цифра показывает сколько таких топовых Университетов в каждой стране. Соединенные Штаты по-прежнему лидируют с большим отрывом от остального мира, сейчас в рейтинге Times 170 позиций занимают учебные заведения именно этого государства. 

На втором месте традиционно расположилась Великобритания, которая делит "серебро" рядом с Германией. 

В свою очередь, Украине в этом году не удалось похвастаться престижем своих ВУЗов, в довершение соседней России, которая заняла 4 позиции в рейтинг издания. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украинских ВУЗах введут новый профильный предмет.


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