В Украине не осталось университетов с международным признанием - Times

Цифра показывает сколько таких топовых Университетов в каждой стране. Соединенные Штаты по-прежнему лидируют с большим отрывом от остального мира, сейчас в рейтинге Times 170 позиций занимают учебные заведения именно этого государства.

На втором месте традиционно расположилась Великобритания, которая делит "серебро" рядом с Германией.

В свою очередь, Украине в этом году не удалось похвастаться престижем своих ВУЗов, в довершение соседней России, которая заняла 4 позиции в рейтинг издания.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украинских ВУЗах введут новый профильный предмет.