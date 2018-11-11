В Украине изменят дату празднования Рождества

Этот вопрос планируют обсудить на Объединительном Соборе церквей, где будет избран предстоятель Единой Поместной Церкви в Украине. Таким образом, процесс создания Поместной Украинской Церкви завершится в ближайшее время, вопрос о праздновании Рождества снова становиться актуальным.

Напомним, что Верховная Рада Украины еще год назад утвердила празднование Рождества как 25 декабря согласно католической традиции, так и 7 января для православных верующих.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей договорились сотрудничать по всем вопросам, которые касаются процесса создания независимой украинской церкви.