15:41 11.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине изменят дату празднования Рождества

В Украине перенесут и празднование Рождества Христова с 7 января на 25 декабря. Об этом передает "Киев Тудэй". 

В Украине изменят дату празднования Рождества

Этот вопрос планируют обсудить на Объединительном Соборе церквей, где будет избран предстоятель Единой Поместной Церкви в Украине. Таким образом, процесс создания Поместной Украинской Церкви завершится в ближайшее время, вопрос о праздновании Рождества снова становиться актуальным. 

Напомним, что Верховная Рада Украины еще год назад утвердила празднование Рождества как 25 декабря согласно католической традиции, так и 7 января для православных верующих. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей договорились сотрудничать по всем вопросам, которые касаются процесса создания независимой украинской церкви.  


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