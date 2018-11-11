19:59 11.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Кривом Роге из-за отопления объявили вынужденные каникулы

Городской совет Кривого Рога в воскресенье, в воскресенье, 11 ноября, объявил вынужденные каникулы в школах и детских садах, обслуживаемых государственным предприятием "Криворожская теплоцентраль".

В Кривом Роге из-за отопления объявили вынужденные каникулы

Как пояснила начальник управления образования и науки Криворожского горсовета Татьяна Крипак, такое решение было принято из-за отсутствия отопления в учреждениях. Мы просто вынуждены пойти на этот шаг. Здоровье детей самое дорогое, а максимальная температура в садиках сейчас достигает 14 градусов, - рассказала она.

В горсовете также отметили, что сейчас без отопления в Кривом Роге остаются 78 школ, 75 детских садов, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, 2011 многоэтажек и военная часть. Без отопления находятся около 300 тыс. жителей города.

"Криворожская теплоцентраль" сама производит тепло, сама его продает потребителям и сама собирает деньги и абсолютно автономно работает от городской власти. Мы просто являемся заложниками, потому что предприятие работает на территории Кривого Рога, - пояснил первый заместитель городского головы Александр Катриченко.

В свою очередь в "Нафтогазе" заявили, что причиной такого инцидента в Кривом Роге есть плохая подготовка "Теплоцентрали" к зиме.

Ее руководство не подготовилось к зиме, не обеспечило выполнение условий, чтобы получать льготный газ", - говорится в заявлении ведомства, опубликованно на странице в Facebook.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львове с 8 ноября возобновлено отопительный сезон. Причина возобновления - понижение температуры воздуха.


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