14:52 11.11.2018 | Общество | Новости
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В КНДР публично казнили 10 человек

В КНДР прошла самая массовая казнь с момента прихода к власти Ким Чен Ына. Об этом передает "Чунан ильбо".

В КНДР публично казнили 10 человек

Согласно информации источника, казненных людей признали виновными в таких преступлениях, как просмотр южнокорейских сериалов и телепередач, распространение порнографических материалов, а также обвинили в противоправной деятельность, порочащей северокорейского гражданина.

Примечательно, что все казни в Северной Корее проводились публично, а в одном случае людей расстреляли на стадионе. По итогу, к расстрелу были приговорены 10 человек, трое из которых были казнены за "чрезмерное увлечение азартными играми". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно депутат консервативной партии и бывший британский министр Джон Хейз инициировал подание законопроекта, разрещающего применять смертную казнь к "особо опасным преступникам и террористам". 


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