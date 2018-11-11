В КНДР публично казнили 10 человек

Согласно информации источника, казненных людей признали виновными в таких преступлениях, как просмотр южнокорейских сериалов и телепередач, распространение порнографических материалов, а также обвинили в противоправной деятельность, порочащей северокорейского гражданина.

Примечательно, что все казни в Северной Корее проводились публично, а в одном случае людей расстреляли на стадионе. По итогу, к расстрелу были приговорены 10 человек, трое из которых были казнены за "чрезмерное увлечение азартными играми".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно депутат консервативной партии и бывший британский министр Джон Хейз инициировал подание законопроекта, разрещающего применять смертную казнь к "особо опасным преступникам и террористам".