17:27 11.11.2018 | Общество | Новости
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В Египте откопали ранее неизвестные артефакты эпохи Древнего царства

В некрополе Саккара под Каиром археологи обнаружили массовые захоронения животных, нашли редкую коллекцию мумифицированных кошек и скарабеев. Об этом передает Reuters

В Египте откопали ранее неизвестные артефакты эпохи Древнего царства

Министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани подтвердил уникальность находки для страны, впервые в истории египтологии были обнаружены мумифицированные жуки-скарабеи. 

Главным фолиантом искателей стали два больших жука, обернутых в ткань и обмазанных неизвестным веществом, что позволило насекомым сохраниться в первозданном виде. Чтобы добраться до них, исследователям пришлось снять более 350 куб. м грунта.

Рядом с находкой также были обнаружены более 200 мумий кошек, а также несколько мумий кобр и аллигаторов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на территории Египта археологи обнаружили еще одну статую большого Сфинкса.


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