В Египте откопали ранее неизвестные артефакты эпохи Древнего царства

Министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани подтвердил уникальность находки для страны, впервые в истории египтологии были обнаружены мумифицированные жуки-скарабеи.

Главным фолиантом искателей стали два больших жука, обернутых в ткань и обмазанных неизвестным веществом, что позволило насекомым сохраниться в первозданном виде. Чтобы добраться до них, исследователям пришлось снять более 350 куб. м грунта.

Рядом с находкой также были обнаружены более 200 мумий кошек, а также несколько мумий кобр и аллигаторов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на территории Египта археологи обнаружили еще одну статую большого Сфинкса.