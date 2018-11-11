Смартфоном скоро можно будет управлять с помощью глаз

Технология предполагает, что человек просто будет смотреть в нужную точку на экране своего телефона, двигать мускулами лица, а программа исправно будет переключать меню, активирует поиск и запускает разные опции.

"Достаточно нескольких движений глазами и программа сама запустит нужный фильм или телешоу", - говорит главный инженер проекта Бен Рукс.

Авторы новинки надеются, что интеграция с другими сервисами, вроде FaceID, расширит возможности системы. Также, она может оказать неоценимую услугу людям с ограниченными физическими возможностями, что может стать прорывом в концепте развития смартфонов как таковых.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ученые создали суперкомпьютер, имитирующий человеческий мозг.