18:37 11.11.2018 | Общество | Новости
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Смартфоном скоро можно будет управлять с помощью глаз

Компания Netflix представила новинку на рынке мобильных технологий для своего приложения под iOS, предлагающую пользователям новый интерфейс, позволяющий пользователю активировать экран при помощи движение глаз. 

Смартфоном скоро можно будет управлять с помощью глаз

Технология предполагает, что человек просто будет смотреть в нужную точку на экране своего телефона, двигать мускулами лица, а программа исправно будет переключать меню, активирует поиск и запускает разные опции.

"Достаточно нескольких движений глазами и программа сама запустит нужный фильм или телешоу", - говорит главный инженер проекта Бен Рукс.

Авторы новинки надеются, что интеграция с другими сервисами, вроде FaceID, расширит возможности системы. Также, она может оказать неоценимую услугу людям с ограниченными физическими возможностями, что может стать прорывом в концепте развития смартфонов как таковых. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ученые создали суперкомпьютер, имитирующий человеческий мозг.


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