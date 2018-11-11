Шотландия ввела в школах уроки прав ЛГБТ-меньшинств

Автором подобной инициативы стал заместитель первого министра Шотландии Джон Свинни. По его словам, теперешняя система образования должна поддерживать всех, чтобы они могли полностью реализовать свой потенциал.

Он поведал о том, что новая учебная программа будет такой же разнообразной, как и молодые люди, которые учатся в наших школах. Отныне школы обязаны будут знакомить учеников с историей ЛГБТИ-движения, а также терминологией нового предмета, вроде понятий "гомофобия" и "трансфобия".

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство Шотландии намерено провести референдум для отсоединения от Великобритании.