12:13 11.11.2018 | Общество | Новости
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Шотландия ввела в школах уроки прав ЛГБТ-меньшинств

Правительство Шотландии приняло решение ввести в программу государственных школ предмет о правах различных сексуальных меньшинств. Об этом сообщает The Guardian.

Шотландия ввела в школах уроки прав ЛГБТ-меньшинств

Автором подобной инициативы стал заместитель первого министра Шотландии Джон Свинни. По его словам, теперешняя система образования должна поддерживать всех, чтобы они могли полностью реализовать свой потенциал.

Он поведал о том, что новая учебная программа будет такой же разнообразной, как и молодые люди, которые учатся в наших школах. Отныне школы обязаны будут знакомить учеников с историей ЛГБТИ-движения, а также терминологией нового предмета, вроде понятий "гомофобия" и "трансфобия". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство Шотландии намерено провести референдум для отсоединения от Великобритании. 


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