Шотландия ввела в школах уроки прав ЛГБТ-меньшинств

Правительство Шотландии приняло решение ввести в программу государственных школ предмет о правах различных сексуальных меньшинств. Об этом сообщает The Guardian.
Автором подобной инициативы стал заместитель первого министра Шотландии Джон Свинни. По его словам, теперешняя система образования должна поддерживать всех, чтобы они могли полностью реализовать свой потенциал.
Он поведал о том, что новая учебная программа будет такой же разнообразной, как и молодые люди, которые учатся в наших школах. Отныне школы обязаны будут знакомить учеников с историей ЛГБТИ-движения, а также терминологией нового предмета, вроде понятий "гомофобия" и "трансфобия".
Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство Шотландии намерено провести референдум для отсоединения от Великобритании.