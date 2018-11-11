11:22 11.11.2018 | Общество | Новости
100207619:roman

Сегодня исполняется 100 лет с дня окончание Первой мировой войны

Сегодня, 11 ноября, к столетию окончания Первой мировой войны, которая завершилась в 1918 году, в Париже пройдут церемониальные мероприятия памяти погибших в кровавом конфликте. Об этом передает ВВС.

Сегодня исполняется 100 лет с дня окончание Первой мировой войны

В памятных акциях будут принимать практически все лидеры европейских государств, Украина не исключение. Петр Порошенко уже прибыл во французскую столицу, вместе с лидерами институтов ООН, ЕС и НАТО.

Около Триумфальной арки также будут присутствовать президент Сербии Александар Вучич, лидер Косово Хашим Тачи. Ожидается присутствие премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, премьер-министра Палестины Рами Хамдаллаха.

В торжествах, вероятно, примет участие президент РФ Владимир Путин.

Первая мировая война или "Великая война" стала итогом европейской империалистической политики, англо-немецкого экономического противостояния и поражением тогдашней дипломатии, что привело к трагическим событиям, произошедшим 20 лет спустя, но уже в ходе Второй мировой войны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп прибыл во Францию для принятия участия в церемонимальных мероприятиях, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве на проспекте Победы столкнулись две иномарки - ФОТО Усик нокаутом отправил Белью "на пенсию": супертяж уходит из большого спорта после поражение от украинца Прогноз погоды в Украине на сегодня: в Киеве до конца дня будет сохраняться повышенная туманность На востоке Украины неспокойно - боевики продолжают вести огонь по позициям ВСУ
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив