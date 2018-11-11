Сегодня исполняется 100 лет с дня окончание Первой мировой войны

В памятных акциях будут принимать практически все лидеры европейских государств, Украина не исключение. Петр Порошенко уже прибыл во французскую столицу, вместе с лидерами институтов ООН, ЕС и НАТО.

Около Триумфальной арки также будут присутствовать президент Сербии Александар Вучич, лидер Косово Хашим Тачи. Ожидается присутствие премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, премьер-министра Палестины Рами Хамдаллаха.

В торжествах, вероятно, примет участие президент РФ Владимир Путин.

Первая мировая война или "Великая война" стала итогом европейской империалистической политики, англо-немецкого экономического противостояния и поражением тогдашней дипломатии, что привело к трагическим событиям, произошедшим 20 лет спустя, но уже в ходе Второй мировой войны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп прибыл во Францию для принятия участия в церемонимальных мероприятиях, приуроченных к 100-летию окончания Первой мировой войны.