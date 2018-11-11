10:13 11.11.2018 | Общество | Новости
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Прогноз погоды в Украине на сегодня: в Киеве до конца дня будет сохраняться повышенная туманность

Сегодня, 11 ноября по всей территории страны погоду будет определять центральноевропейский холодный атмосферный фронт. Об этом передает Украинский гидрометцентр. 

Прогноз погоды в Украине на сегодня: в Киеве до конца дня будет сохраняться повышенная туманность

На западе страны: в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум 3-5 градусов тепла. 

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров опустятся до 1-3 градусов ниже нуля ночью, днем стоит ожидать 3-6 со знаком плюс.

На востоке Украины ближе к вечеру стоит ожидать осадков, температура днем ​4-6, ночью 1-2 со знаком минус.

В северных областях сегодня без осадков, температурный показатель будет колебаться в промежутке между 2-5 градусами с плюсом, ночью ожидается существенное похолодание. 

В Киеве на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", народный синоптик Наталья Диденко рассказала, что на выходные 10-11 ноября в Украине в дневное время все еще ожидается плюсовая температура, но с пронизывающим ветром и туманами. Ночью уже возможны заморозки до - 4 мороза, но осадков не предвидится.


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