НАТО представила свой собственный "секс-символ" - ФОТО

Лейтенант Королевского флота Норвегии Лассе Матберг теперь официально будет популязировать Альянс на страницах Instagram. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Такую должность он получил после окончания учений Trident Juncture-2018. На фото видно, что офицер регулярно принимает участие во всех мероприятиях, приуроченных к деятельности организации.
Норвежец не пропускает и походы в тренажерный зал, о чем можно узнать из его аккунтов в социальных сетях.
На своей странице он также опубликовал видеоролик, где он принимает участие в учениях, общается руководством НАТО, в частности, с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в НАТО откликнулись на просьбу Украины о помощи укрепить безопасность хранилищ боеприпасов.