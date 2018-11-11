00:00 11.11.2018 | Общество | Новости
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НАТО представила свой собственный "секс-символ" - ФОТО

Лейтенант Королевского флота Норвегии Лассе Матберг теперь официально будет популязировать Альянс на страницах Instagram. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

НАТО представила свой собственный

Такую должность он получил после окончания учений Trident Juncture-2018. На фото видно, что офицер регулярно принимает участие во всех мероприятиях, приуроченных к деятельности организации. 

Норвежец не пропускает и походы в тренажерный зал, о чем можно узнать из его аккунтов в социальных сетях.

На своей странице он также опубликовал видеоролик, где он принимает участие в учениях, общается руководством НАТО, в частности, с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в НАТО откликнулись на просьбу Украины о помощи укрепить безопасность хранилищ боеприпасов.


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