15:22 11.11.2018 | Политика | Новости
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Меркель и Макрон почтили жертв Первой мировой войны минутой молчания

В предместье Парижа в церемонии открытия мемориальной доски, посвязенной жертвам Первой мировой войны приняли участие французский президент Эммануель Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом передает Europe 1.

Меркель и Макрон почтили жертв Первой мировой войны минутой молчания

Впервые за последние 70-лет глава Франции и канцлер Германии встретились у этого мемориала с 1945 года. Новый памятник станет символом мира между двумя государствами, некогда враждовавшими между собой, что стало причиной двух кровопролитных конфликтов в Европе.

Макрон и Меркель поставили подписи в книге почетных гостей, символе франко-германского перемирия.

"К столетию перемирия 11 ноября 1918 президент Франции Эммануэль Макрона и канцлер Германии Ангела Меркель подтвердили готовность сохранять стабильность в Европе на многие века", - сообщает издание. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 11 ноября, к столетию окончания Первой мировой войны, которая завершилась в 1918 году, в Париже пройдут церемониальные мероприятия памяти погибших в кровавом конфликте. 


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