Донецкая область остается лидером по количеству изъятого арсенала оружия

Так, полицейские в рамках операции Объединенных сил изъяли из незаконного оборота 194 единиц огнестрельного оружия, более 700 гранат, более 80 000 патронов и 187 кг взрывчатки.

Среди изъятого также 57 противотанковых гранатометов (РПГ), 46 автоматов, более 40 образцов атипичной оружия, 37 пистолетов.

Стоит отметить, что только в октябре граждане выдали полиции более 3 тысяч боеприпасов - в большинстве случаев люди расставались с оружием, которое хоронили более 4 лет, с самого начала боевых действий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили крупный схрон с оружием неподалеку Северодонецка Луганской области.