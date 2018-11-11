21:32 11.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики в воскресенье трижды обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди украинки военных нет

На Донбассе в районе проведения операции объединенных сил в течение дня воскресенья, 11 ноября, боевики трижды обстреливали позиции украинских военных.

Боевики в воскресенье трижды обстреляли позиции Объединенных сил, потерь среди украинки военных нет

К счастью, потерь среди украинских военных сегодня нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба ООС, по состоянию на шесть часов вечера оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов разных систем и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Ореховое и Водяное.

Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

Напомним, на Донбассе за минувшие сутки, 10 ноября, погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения. Всего вчера боевики 10 раз обстреливали украинские позиции, в частности, трижды из запрещенного Минском оружия. Под обстрелами оказались украинские позиции в районах населенных пунктов Новотошковское, Золотое, Новолугансоке, Пески, Марьинка, Тарамчук и Гнутово.


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