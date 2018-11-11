01:00 11.11.2018 | Общество | Новости
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"Азиатский Лас-Вегас": что скрывает один из самых ярких городов мира Макао

Макао - признан новой мировой столицей азартных игр. Об этом передает Reuters.

Сообщается, что по объему денег, оставляемых игроками в казино, Макао занимает первое место в мире. В казино ходит почти каждый седьмой житель города.

Примечательно, что поступления в бюджет Макао от игорного бизнеса составляет 6 млрд долларов в год, а это почти 15 процентов городского ВВП.

В Макао построено самое большое казино в мире - Венишн. Его построил американский бизнесмен Шелдон Адельсон для себя и своих друзей, однако вскоре центр стал одним из самых любимых мест для туристов со всего мира. жалющих как следует отдохнуть и "посорить деньгами".

Как сообщалось в "УРА-Информ", Киев признан самым комфортным городом для жизни.


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