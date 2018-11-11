"Азиатский Лас-Вегас": что скрывает один из самых ярких городов мира Макао

Сообщается, что по объему денег, оставляемых игроками в казино, Макао занимает первое место в мире. В казино ходит почти каждый седьмой житель города.

Примечательно, что поступления в бюджет Макао от игорного бизнеса составляет 6 млрд долларов в год, а это почти 15 процентов городского ВВП.

В Макао построено самое большое казино в мире - Венишн. Его построил американский бизнесмен Шелдон Адельсон для себя и своих друзей, однако вскоре центр стал одним из самых любимых мест для туристов со всего мира. жалющих как следует отдохнуть и "посорить деньгами".

Как сообщалось в "УРА-Информ", Киев признан самым комфортным городом для жизни.