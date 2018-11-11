К 2030 году 30 процентов жителей планеты будет носить "умную одежду"

Группа ученых смогла собрать крошечную и достаточно электроемкую для своих размеров твердотельную батарею. На прибор присоединен специальный конденсатор проводящих нитей с вакуумным напылением и полимерной пленки.

Такая ткань может сохранять электрический заряд на протяжении 3-4 часов без подзарядки.

Руководитель проекта считает, что в будущем человечество сможет самостоятельно вышить любую одежду электронными компонентами, используя проводящие нити с вакуумным напылением.

Как сообщалось в "УРА-Информ", учёные Норвежского университета науки и технологий утверждают, что спорт способен принести мужчине больше вреда, если он неправильно составляет свои "ожидаемые результаты".