02:00 11.11.2018 | Общество | Новости
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К 2030 году 30 процентов жителей планеты будет носить "умную одежду"

Химики Массачусетского университета в Амхерсте предложили свой концепт переносимых датчиков и приборов мониторинга здоровья на одежде. Об этом передает издание Applied Materials & Interfaces.

К 2030 году 30 процентов жителей планеты будет носить

Группа ученых смогла собрать крошечную и достаточно электроемкую для своих размеров твердотельную батарею. На прибор присоединен специальный конденсатор проводящих нитей с вакуумным напылением и полимерной пленки.

Такая ткань может сохранять электрический заряд на протяжении 3-4 часов без подзарядки.

Руководитель проекта считает, что в будущем человечество сможет самостоятельно вышить любую одежду электронными компонентами, используя проводящие нити с вакуумным напылением. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", учёные Норвежского университета науки и технологий утверждают, что спорт способен принести мужчине больше вреда, если он неправильно составляет свои "ожидаемые результаты".  


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