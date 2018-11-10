16:45 10.11.2018 | Общество | Новости
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Во Франции группа неизвестных готовилась совершить убийство Эммануеля Макрона

Во Франции правоохранители ликвидировали подпольную группу анархистов-радикалов, готовившихся совершить покушение на президента страны Эммануеля Макрона. Об этом передает DailyMail.

Во Франции группа неизвестных готовилась совершить убийство Эммануеля Макрона

На допросе задержанные признались, что главным исполнителем "заказа" должен был стать некий 55-летний предприниматель из юга Франции. Убийство президента планировалось совершить в городе Шарлевиль-Мезьер, используя керамический нож, который не обнаружил бы металлодетектор.

Остальные заговорщики принимали участие в отправке зашифрованных сообщений другим соратникам, которые перехватили и расшифровали работники службы безопасности страны.

Спецслужбы оперативно задержали мужчину, подходившим по описанию и пришедшим в тот день к Шарлевиль-Мезьеру, его задержали. Нож нашли скрытым в автомобиле подозреваемого.

Как сообщалось в "УРА-Информ", боевики "Талибана" совершили успешное покушение на мэра одного из американских городов. 


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