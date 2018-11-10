Во Франции группа неизвестных готовилась совершить убийство Эммануеля Макрона

На допросе задержанные признались, что главным исполнителем "заказа" должен был стать некий 55-летний предприниматель из юга Франции. Убийство президента планировалось совершить в городе Шарлевиль-Мезьер, используя керамический нож, который не обнаружил бы металлодетектор.

Остальные заговорщики принимали участие в отправке зашифрованных сообщений другим соратникам, которые перехватили и расшифровали работники службы безопасности страны.

Спецслужбы оперативно задержали мужчину, подходившим по описанию и пришедшим в тот день к Шарлевиль-Мезьеру, его задержали. Нож нашли скрытым в автомобиле подозреваемого.

Как сообщалось в "УРА-Информ", боевики "Талибана" совершили успешное покушение на мэра одного из американских городов.