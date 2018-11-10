05:00 10.11.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Вятрович отрицает наличие в Украине "подвалов Ленина"

Украинские общины сами вправе решать, что им делать с демонтированными памятниками вождю пролетариата Владимиро Лениным. Об этом глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович сообщил на своей странице в Facebook.

Вятрович отрицает наличие в Украине

По его словам, местные власти и самоуправление может смело распоряжатся памятниками Ленина по своему усмотрению. Часть из этих памятников хранится на территории отдельных коммунальных предприятий, часть передана в музеи на "консервацию". некоторые памятники были отданы в частные руки с тем, что для кого-то они могут составлять художественную ценность.

Однако, абсолютное большинство этих памятников Ленину изготовлены из гипса и не смогут принести своему владельцу никакой материальной выгоды.

"Нет какого-то "кладбища". На самом деле владельцами демонтированных памятников являются местные общины, и именно они решают, что делать с ними дальше", - пишет Вятрович.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно украинский парламент проголосовал за постановление, в котором планируется сделать второе воскресенье сентября Днем памяти депортированных из Польши в 1944-1951 годах украинцах.


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