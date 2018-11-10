В одной из стамбульский мечетей оголилась модель американского журнала Playboy

Сообщается, что девушка оголилась в стенах здания, которое в наши дни является музеем. Модель и фотограф посчитали первый кадр неудачным и решили повторить фотосессию на следующий день.

Парочка явилась в здание, но работники музея заметили их и вызвали полицию. Стражи порядка явились в номер фотографа и Папен, но те уже успели покинуть Турцию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 25-летняя турецкая модель Сибел Демиралп, бывшая королева красоты Евразии, была приговорена к 13 годам лишения свободы за шантаж. Также сообщается, что Сибел Демиралп, которая выиграла конкурс красоты "Королева Евразии 2016", признала свою вину и плакала в суде.